За 2020 год инвесторы вложили в экономику Ленобласти 458,1 млрд рублей

По данным Петростата объем вложений в основной капитал по итогам 2020 года вырос по сравнению с 2019 годом на 5,2%.

«Это, безусловно, отличный результат для такого непростого года, каким был 2020-й. Среди инвесторов как действующие предприятия, увеличивающие мощности, так и новые проекты», – прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По словам Александра Юрьевича у региона есть неоспоримые преимущества для дальнейшего привлечения инвесторов — это расположение, логистика, рынок сбыта, квалифицированные кадры. Также благоприятные условия для инвесторов продолжает создавать правительство Ленобласти – это комплексная и сбалансированная поддержка бизнеса любого уровня.

Среди инвесторов, осуществивших в 2020 году вложения более 1 млрд рублей: «Новотранс», «ЕвроХим Северо-Запад», «Ультрамар», «Апатит» («ФосАгро»), «РусХимАльянс» и «Балтийский химический комплекс», Ленинградская АЭС, «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», «Птицефабрика Роскар», «Рока Рус», «Новатэк – Усть-Луга», подразделения Газпрома и РЖД и другие.

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Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив готово Агентство экономического развития Ленобласти. А найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Агентство экономического развития Ленобласти сопровождает 335 инвестпроектов с объемом инвестиций в 3,2 трлн рублей. Совокупный инвестиционный портфель российских агентств – 9,4 трлн рублей. Таким образом, суммарный объем инвестиций Ленобласти составляет треть от общероссийского.