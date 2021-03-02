В школе Ломоносовского района прошел круглый стол с участием старшеклассников и учителей региона, посвященный Холокосту.

Почетным гостем мероприятия, во время которого были намечены планы долгосрочного международного сотрудничества в сфере образования, в том числе на основе истории мемориального комплекса Яд ва-Шем, стала Генеральный консул Израиля Ольга Слов.

Встреча была организована комитетом общего и профессионального образования и комитетом по внешним связям Ленобласти.

Вам будет интересно Дрозденко извинился за распространение на областной площадке частного мнения, искажающего итоги Холокоста Александр Дрозденко от имени правительства Ленобласти принес извинения еврейской общине в связи со скандальным высказыванием профессора Владимира Матвеева на тему... 03.02.2021 377

Напомним, что ранее профессор Владимир Матвеев во время выступления на вебинаре для учителей в Ленобласти усомнился в существовании Холокоста и заявил, что уничтожение шести миллионов евреев в годы войны является мифом, а газовые камеры использовались для дезинфекции. После профессор был уволен из РАНХиГС и СПбГЭУ, о чем мы уже писали в наших материалах. А прокуратура Ленобласти усмотрела в высказываниях профессора Владимира Матвеева реабилитацию нацизма.