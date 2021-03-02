С 6 по 8 марта в Ленинградской области пройдут «проводы зимы»

В праздничные мартовские выходные гостей и жителей Ленобласти ждет обширная развлекательная программа.

В Выборге в торговом центре «Welcome» на набережной 40-летия ВЛКСМ, 5 можно посмотреть более 60 оригинальных графических произведений испанского художника, собранных от частных коллекционеров и галерей Европы и Америки. Выставка продолжит работу до 28 марта.

С 6 по 11 марта в Зубровнике в поселке Токсово пройдут масленичные гулянья. А с 8 по 14 марта в Саблинских пещерах можно будет совершить путешествие по таинственному подземелью. Также в программе – конкурсы и викторины, сжигание чучела, прогулки к водопадам, чай и блины.

Напомним, что масленица предшествует Великому посту и длится не один день, а целых семь. Масленица в 2021 году достаточно поздняя – она пройдёт на неделе с 8 по 14 марта.

Напомним, что масленица зародилась еще во времена язычества. Суть праздника заключается в прославлении бога солнца Ярилы. Масленица — единственный нехристианский праздник, который гармонично вошел в православную культуру. Всю масленичную неделю люди веселятся, устраивают народные гулянья, пекут блины.