В суд передано обвинительное заключение в отношении Романа Юнинена, Василия Паршука и Андрея Спирова. Им вменяются ч. 2 ст. 126 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (похищение человека) и (мошенничество в особо крупном размере).

Следствие установило, что семь лет назад обвиняемые похитили петербуржца и вывезли его в Гатчину. Там потерпевшего обманом вынудили подписать договор купли-продажи квартиры, которой он владел как ребенок-сирота.

Также установлено, что в период с 2014 года по 2015 год Юнинен и Паршук с помощью мошеннических схем присвоили участок земли и деньги от продажи квартиры другого потерпевшего.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как труп младенца нашли на чердаке жилого дома в Колпино.