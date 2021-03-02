Матвиенко посоветовала россиянам провести летний отпуск внутри страны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам планировать свои летние отпуска в этом году внутри страны — она предположила, что даже к лету границы многих стран еще будут закрыты.

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — сказала Матвиенко.

Матвиенко добавила, что с дальнейшим улучшением ситуации с пандемией Россия будет готова открывать авиасообщение по новым направлениям, но только туда, где будут готовы принимать россиян другие страны.

Напомним, с 27 января Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. С 8 февраля — с Грецией и Сингапуром, а с 14 февраля — в Минск.