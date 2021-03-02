Ленобласть потребовала от РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов

«Ленавтодор», отвечающий за региональные дороги, обратился с соответствующим заявлением в транспортную прокуратуру СЗФО.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, самые изношенные переезды находятся во Всеволожском, Выборгском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Подпорожском и Тосненском районах. Основные дефекты – трещины и выбоины, неровность настила между рельсами, отсутствие светоотражающих элементов на шлагбаумах и плохая видимость приближающихся составов.

В ведомстве добавили, что все эти изъяны создают угрозу безопасности движения и разрушают конструктив магистралей, поэтому их необходимо отремонтировать.