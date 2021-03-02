Во Всеволожске врачи спасли 90-летнюю пациентку, проведя уникальную операцию

Впервые за всю историю Всеволожской больницы врачам удалось провести сложнейшую операцию по установке периферического стент-графта пожилой пациентке.

Об положительном опыте лечения редкого заболевания рассказал портал Online47. На фото — Владимир Ардеев, хирург, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Всеволожской больницы.

Со своими коллегами он провел сложную операцию 90-летней женщине, поступившей в больницу в тяжелом состоянии с разрывом аневризмы правой общей подвздошной артерии. Медики решили применить стент-графт – металлический каркас, покрытый особым материалом, выполняющий функцию протеза для поврежденного участка сосуда.

Жизнь пациентки удалось спасти и сейчас ей ничего не угрожает.