Цветы к 8 марта в Петербурге за год подорожали на 50%

К Международному женскому дню цветы традиционно дорожают. По данным «Невских Новостей», цена на букет к 8 марта в Петербурге в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросла на 50%.

«Это зависит и от курса доллара, и от других причин. Флористы стараются делать накрутку меньше, чтобы человек пришел. Но заказы уже есть, практически столько же, как в прошлом году», – рассказала флорист-декоратор Алла Руденко

По мнению флориста Анастасии Шакировой, ответственность за накрутку лежит на иностранных поставщиках.

«Поставки приезжают голландские, доллар и евро подросли. Наценка на восьмое марта идет не столько петербургских флористов, а поставщиков. В Голландии есть понимание, когда в России праздники, и они выставляют прайс выше», – сообщила Анастасия Шакирова

По оценкам специалистов, средняя цена праздничного букета в 2021 году составит примерно 2000 рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что вторичное жилье в Санкт-Петербурге подорожало на 3% в феврале 2021 года.