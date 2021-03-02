Ленавтодор через прокуратуру потребовал у РЖД отремонтировать железнодорожные переезды Ленобласти

В Ленобласти порядка 60 железнодорожных переездов на трассах региона находятся в плохом состоянии. В связи с этим «Ленавтодор» обратился в транспортную прокуратуру Северо-Западного федерального округа.

Ведомство сообщает, что проблемные переезды находятся в 11 районах области: Выборгском, Всеволожском, Волховском, Кингисеппском, Киришском, Гатчинском, Ломоносовском, Кировском, Приозерском, Подпорожском и Тосненском районах.

Как отмечает «Ленавтодор» за их состоянием и приведением в порядок должны следить ОАО «РЖД». Среди основных проблем этих участков являются трещины и выбоины на асфальте, неровность между рельсами и плохая видимость приближающихся составов.

На данный момент ведомство обратилось в прокуратуру с соответствующим заявлением по отношению РЖД.