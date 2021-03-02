В одном из районов Всеволожска произошла авария на газопроводе — видео

Во вторник, 2 марта жители одного из районов Всеволожска заметили из окон открытый огонь, вырывающийся из трубы. Видео огненного «фонтана» опубликовал очевидец во Вконтакте.
Видео опубликовали в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург. На кадрах неотчетливо видно, как из лесистой местности вырывается открытое пламя.
Как отметил автор ролика, экстренные службы сообщили о небольшой аварии на газопроводе высокого давления и призвали жителей не беспокоиться.
Как сообщили в ЕДС Всеволожского района, работы по устранению аварии могут продлиться продолжительное время.
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01.03.2021 206