В одном из районов Всеволожска произошла авария на газопроводе — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Во вторник, 2 марта жители одного из районов Всеволожска заметили из окон открытый огонь, вырывающийся из трубы. Видео огненного «фонтана» опубликовал очевидец во Вконтакте.

Видео опубликовали в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург. На кадрах неотчетливо видно, как из лесистой местности вырывается открытое пламя.

Как отметил автор ролика, экстренные службы сообщили о небольшой аварии на газопроводе высокого давления и призвали жителей не беспокоиться.

Как сообщили в ЕДС Всеволожского района, работы по устранению аварии могут продлиться продолжительное время.

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01.03.2021 206
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