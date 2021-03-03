Мигрант из Таджикистана стал обвиняемым по делу в пособничестве терроризму

Мужчина дал деньги земляку для покупки авиабилета для перелёта в Сирию.

По информации правоохранительных органов Санкт-Петербурга, гражданин Таджикистана оказал денежную поддержку своему земляку, который хотел попасть в Сирию и вступить в террористическую организацию.

Отмечается, что мигранты являются сторонниками радикального мусульманского движения.

Мужчина был задержан за пособничество терроризму. Невским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.