Мигрант из Таджикистана стал обвиняемым по делу в пособничестве терроризму

Мужчина дал деньги земляку для покупки авиабилета для перелёта в Сирию.
По информации правоохранительных органов Санкт-Петербурга, гражданин Таджикистана оказал денежную поддержку своему земляку, который хотел попасть в Сирию и вступить в террористическую организацию.
Отмечается, что мигранты являются сторонниками радикального мусульманского движения.
Мужчина был задержан за пособничество терроризму. Невским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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