Петербургский вербовщик для террористов в Сирии получил 5,5 лет колонии

Западный окружной военный суд вынес приговор выходцу из Средней Азии Акрамову Исфандиеру 1987 года рождения. Он обвинялся в вербовке в международную террористическую организацию.

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими установили, что Исфандиер в Санкт-Петербурге склонял двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации.

Решением суда, он приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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