На Санкт-Петербург и Ленобласть движется холодный атмосферный фронт

Во второй половине дня в регионах пройдут небольшие осадки.

По информации синоптиков, ближе к вечеру 3 марта на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.

Также во второй половине дня в регионах пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха составит 1-3 градуса. Порывы западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.