На Санкт-Петербург и Ленобласть движется холодный атмосферный фронт

Во второй половине дня в регионах пройдут небольшие осадки.
По информации синоптиков, ближе к вечеру 3 марта на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.
Также во второй половине дня в регионах пройдут небольшие осадки.
Температура воздуха составит 1-3 градуса. Порывы западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
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01.03.2021 187