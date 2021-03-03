На Санкт-Петербург и Ленобласть движется холодный атмосферный фронт

Автор: Александр Селиванов
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Во второй половине дня в регионах пройдут небольшие осадки.

По информации синоптиков, ближе к вечеру 3 марта на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.

Также во второй половине дня в регионах пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха составит 1-3 градуса. Порывы западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

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01.03.2021 187
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