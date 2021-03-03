Совет Федерации проводит юбилейное 500 заседание 3 марта

Юбилейное 500 заседание Совета Федерации проходит 3 марта. Во время торжественного начала с приветственным словом выступила спикер Валентина Матвиенко. Сенаторам подарили памятный набор марок, который будет доступен и в почтовых отделениях.

«Убеждена, что это будет отличный подарок для всех, кто интересуется историей российского парламентаризма. Эта веская причина написать своим друзьям и коллегам бумажное письмо с хорошими новостями», – заявила Валентина Матвиенко

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов сравнил Совет Федерации с кораблем, не имеющим права на необдуманные маневры и резкие крены. Единственный эффективный способ движения этого корабля – стратегическая работа с линией горизонта.

«Работа в Совете Федерации – это и большая честь, и большая ответственность. <…> Я сегодня еще острее чувствую то доверие, которое оказал мне Александр Юрьевич Дрозденко, когда от имени жителей региона поручил мне представлять Ленинградскую область в Совете Федерации. Я об этом всегда помню», – поделился Сергей Перминов

На повестке юбилейного заседания поправки КоАП, ужесточающие наказание за нарушение противопожарной безопасности в ТЦ, школах и общежитиях, а также многое другое.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Сергей Перминов рассказал об открытой модели праймериз «Единой России».