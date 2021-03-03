TikTok прокомментировал публикацию ivbg.ru о призывах подростков к самоубийствам 3 марта

Как сообщал ivbg.ru, подростков в TikTok призывают к массовому самоубийству 3 марта. Пресс-служба социальной сети прокомментировала публикацию.

«Безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей – это абсолютный приоритет TikTok. Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает Правила сообщества и блокируем соответствующие хэштеги, для того чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами. Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества, и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия. Также мы просим пользователей и организации отправлять нам жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok», — сообщила пресс-служба

Также пресс-служба TikTok поделилась с ivbg.ru информацией о том, что во второй половине 2020 года сервисом была обновлена политика по теме суицида и самоповреждения, отразив в них рекомендации от экспертов по душевному здоровью.

TikTok начал сотрудничать с рядом организаций, чтобы поддержать людей, которые могут сталкиваться с трудностями, показывая ресурсы поддержки в ответ на соответствующие поисковые запросы. Из подобных видеороликов 94,4% были удалены до того, как на них были отправлены жалобы, и 91,9% были удалены в течение 24х часов после публикации.