В Ленобласти ищут волонтеров для проведения голосования по благоустройству

Волонтерский штаб по поддержке голосования за объекты благоустройства создается в каждом регионе. Заявки от волонтеров принимаются до 22 марта

На федеральной платформе с 26 апреля по 30 мая жители Ленобласти в онлайн-режиме выберут дизайн-проекты для благоустройства в своем городе. Задача волонтеров – информирование граждан о проектах благоустройства, помощь в регистрации на платформе и голосовании.

«Комфортный город отвечает всем потребностям своих горожан, слышит и учитывает их мнение. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определить направление ее развития, выбрать проекты для реализации», — пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

Чтобы стать волонтером, нужно оставить заявку на сайте. С волонтерами свяжутся специалисты Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области.

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Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте “Добро” можно записаться в волонтеры и помочь в медицинских учреждениях, колл-центрах, а также в покупке и доставке продуктов первой необходимости, лекарств для пожилых граждан. Также водителей приглашают стать автоволонтерами и помочь как с доставкой необходимых вещей, так и в обеспечении выездов медиков на вызовы.

Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.