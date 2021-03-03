В Ленобласти ищут волонтеров для проведения голосования по благоустройству

Волонтерский штаб по поддержке голосования за объекты благоустройства создается в каждом регионе. Заявки от волонтеров принимаются до 22 марта
На федеральной платформе с 26 апреля по 30 мая жители Ленобласти в онлайн-режиме выберут дизайн-проекты для благоустройства в своем городе. Задача волонтеров – информирование граждан о проектах благоустройства, помощь в регистрации на платформе и голосовании.
Чтобы стать волонтером, нужно оставить заявку на сайте. С волонтерами свяжутся специалисты Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области.
Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте “Добро” можно записаться в волонтеры и помочь в медицинских учреждениях, колл-центрах, а также в покупке и доставке продуктов первой необходимости, лекарств для пожилых граждан. Также водителей приглашают стать автоволонтерами и помочь как с доставкой необходимых вещей, так и в обеспечении выездов медиков на вызовы.
Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.