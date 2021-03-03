Согласно новой инициативе, работодатели будут получать субсудии, нанимая соискателей, получивших статус безработных до 1 января 2021 года.

Таким образом Министерство труда планирует трудоустроить 200 тысяч безработных россиян, потерявших рабочие места из-за пандемии коронавируса. Программа предполагает выдачу субсидии работодателям, которые будут принимать на работу людей, получивших статус безработных до 1 января 2021 года. Размер субсидии составит три МРОТ на каждого принятого на работу человека.

Программа должна заинтересовать целый ряд компаний, которым требуются неквалифицированные работники, например грузчики и кассиры. Данной инициативой также рассчитывают сблизить работодателей и центры занятости. Такое мнение высказал президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров, сообщили в Невских новостях.