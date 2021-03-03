В Госдуму внесен законопроект, который обязует сообщать гражданам информацию о состоянии окружающей среды. Эксперт рассказал о текущем состоянии экологии в Ленобласти.

В Госдуму внесен законопроект, который обязует сообщать гражданам информацию о состоянии окружающей среды. Данные будут размещать в открытом доступе на государственных ресурсах. В связи с этим актуален становится вопрос о текущем состоянии экологии в Ленобласти. Юрий Шевчук, известный петербургский журналист — эколог рассказал о том насколько благоприятная обстановка для жизни в регионе.

В целом эксперт отметил благоприятное состояние экологии в Ленинградской области. Загрязнения воздуха от автомобилей и промышленных предприятий являются основой антропогенных (по вине человека) загрязнений. Загрязнения рек и водных объектов также имеются, но имеют локальный характер и не так сильно распространены. Антропогенные источники загрязнений редко распространяются за пределы санитарно-защитных зон предприятий.

Подземные же воды, по словам эксперта, непригодна для питьевой из-за большого содержания вредных примесей. Этому способствует и диктионемовые сланцы, выделяющих радон, железо и марганец в поверхностных источниках воды.

По мнению Юрия Шевчука основные источники загрязнения находятся в Петербурге и чем дальше от него, тем экология чище. Выбросы местных предприятий локальны, транзитный транспорт в большинстве райцентров выведен на объездные дороги, большая часть водоемов пригодна для рекреации, подытожил эксперт. Об этом рассказали в zagorod.ru.

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