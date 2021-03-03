Экологи в Невском районе обнаружили больше тысячи бесхозных ртутных ламп

Автор: Анастасия Щербакова
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пресс-центр СПб ГУП «Экострой»
пресс-центр СПб ГУП «Экострой»

Усилиями бригады экологической аварийной службы СПб ГУП «Экострой» более тысячи ламп было собрано и вывезено для утилизации.

Комитет по природопользованию отреагировал на сигнал о сбросе люминесцентных ламп в Невском районе и отправил бригада для утилизации. К счастью, лампы оказались невредимы. Экологи произвели необходимые замеры концентрации паров ртути в воздухе и не нашли превышения.

В конце февраля экологи уже ликвидировали опасные отходы в Центральном районе города. Тогда они вывезли 57,2 килограммов ртутьсодержащих отходов.

Специалисты экологической аварийной службы не первый ликвидируют опасные отходы в Петербурге. Недавно они вывезли 57,2 килограммов ртутьсодержащих отходов с центральных районов города.

Экологи в Невском районе обнаружили больше тысячи бесхозных ртутных ламп Экострой, экология, Петербург, Ленобласть, комитет по природопользованию
Экологи в Невском районе обнаружили больше тысячи бесхозных ртутных ламп Экострой, экология, Петербург, Ленобласть, комитет по природопользованию
Экологи в Невском районе обнаружили больше тысячи бесхозных ртутных ламп Экострой, экология, Петербург, Ленобласть, комитет по природопользованию
Экологи в Невском районе обнаружили больше тысячи бесхозных ртутных ламп Экострой, экология, Петербург, Ленобласть, комитет по природопользованию
Экологи в Невском районе обнаружили больше тысячи бесхозных ртутных ламп Экострой, экология, Петербург, Ленобласть, комитет по природопользованию

Почитайте наш материал о состоянии экологической обстановке в Ленобласти.

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Экологи в Невском районе обнаружили больше тысячи бесхозных ртутных ламп Экострой, экология, Петербург, Ленобласть, комитет по природопользованию
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