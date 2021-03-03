На Евро-2020 «Газпром Арена» будет заполнена лишь наполовину

Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге заявил, что заполняемость стадиона на матчах чемпионата составит 50%. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

Однако это не окончательное решение. Сначала свой ответ по данному поводу подготовит 7 апреля УЕФА. После этого право выбора предоставят и городам, в которых будет проходить чемпионат. Города-участники турнира окончательно определятся с заполняемостью трибун только 28 апреля.

Отметим, что в Северной столице в рамках Евро-2020 пройдут 3 матча группового этапа и одна из четвертьфинальных игр. Жеребьевка чемпионата прошла 30 ноября прошлого года. С командой России на групповом этапе турнира встретятся сборные Дании, Финляндии и Бельгии.