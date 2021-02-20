Ледовая арена в Выборге весной откроет свои двери для любителей спорта. Помимо катка в здании можно будет заняться хореографией и силовой подготовкой.
Ледовая арена в Выборге получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Сооружение до конца марта будет передано региону, после чего станет открыто для посещения.
Ледовая арена будет иметь трибуны на 200 мест, зоны отдыха, буфет, раздевалки, медкабинет, пункты прокатного инвентаря. А также помимо ледяной площадки, в комплексе можно будут работать залы для силовой подготовки и хореографии. Об этом рассказало издание online47.
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20.02.2021 123