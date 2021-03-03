В Ленобласти расширился список дорог, требующих ремонта

Автор: Анастасия Щербакова
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В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» увеличилось количество трасс, которые необходимо приводить в порядок.

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Фото: Новый Калининград

В этот перечень попали дороги Гатчинского, Ломоносовского и Выборгского районов. «Ленавтодор» рассчитывает, что ремонт проблемных участков в перечисленных районах начнется уже в следующем году.

В рамках проекта в Выборгском районе должен преобразиться подъезд к Пушному и участок дороги Выборг — Смирново от развязки со «Скандинавией» до поворота на поселок Пальцево. Во Всеволожском районе отремонтируют семь километров трассы Проба — Борисова Грива от посёлка №13 до Борисовой Гривы.

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01.03.2021 185
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