В центре Петербурга «Киа» зацепила «Шевроле» на большой скорости и перевернулась на бок

Автор: Анастасия Щербакова
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ДТП в центре Северной столицы парализовало движение по Лиговскому проспекту и близлежащим улицам. Виновника аварии увезла скорая в состоянии средней тяжести.

В центре Петербурга "Киа" зацепила "Шевроле" на большой скорости и перевернулась на бок Петербург, ДТП, видео, аварияФото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
В центре Петербурга "Киа" зацепила "Шевроле" на большой скорости и перевернулась на бок Петербург, ДТП, видео, аварияФото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
В центре Петербурга "Киа" зацепила "Шевроле" на большой скорости и перевернулась на бок Петербург, ДТП, видео, аварияФото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург

Столкновение произошло вечером, 3 марта в районе Рязанского переулка. По словам свидетелей, «Киа» ехала со скоростью около 100 км/ч и зацепила стоявшую «Шевроле». От силы удара иномарку опрокинуло на бок посреди дороги.

«Вроде живой», — отмечают очевидцы.

Видео с места происшествия опубликовали в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург.

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