ДТП в центре Северной столицы парализовало движение по Лиговскому проспекту и близлежащим улицам. Виновника аварии увезла скорая в состоянии средней тяжести.
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург
Столкновение произошло вечером, 3 марта в районе Рязанского переулка. По словам свидетелей, «Киа» ехала со скоростью около 100 км/ч и зацепила стоявшую «Шевроле». От силы удара иномарку опрокинуло на бок посреди дороги.
«Вроде живой», — отмечают очевидцы.
Видео с места происшествия опубликовали в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург.
Вам будет интересно
Во вторник, 2 марта жители одного из районов Всеволожска заметили из окон открытый огонь, вырывающийся из трубы. Видео огненного "фонтана"...
02.03.2021 134