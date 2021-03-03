ДТП в центре Северной столицы парализовало движение по Лиговскому проспекту и близлежащим улицам. Виновника аварии увезла скорая в состоянии средней тяжести.

Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург

Столкновение произошло вечером, 3 марта в районе Рязанского переулка. По словам свидетелей, «Киа» ехала со скоростью около 100 км/ч и зацепила стоявшую «Шевроле». От силы удара иномарку опрокинуло на бок посреди дороги.

«Вроде живой», — отмечают очевидцы.

Видео с места происшествия опубликовали в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург.