Спасенного краснокнижного ястреба выпустили на волю в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Птица прошла реабилитацию в специализированной ветеринарной клинике.

Sokoly
Источник: instagram.com/infoeco_spb/

Как сообщает комитет по природопользованию Санкт-Петербурга в своём аккаунте в Instagram, в заказнике «Западный Котлин» был выпущен на волю редкий краснокнижный ястреб-тетеревятник.

Отмечается, что птица прошла лечение и реабилитацию в специализированной клинике.

Sokoly_2
Источник: instagram.com/infoeco_spb/

Только в 2020 году 35 спасённых птиц вылечили и выпустили на свободу, сообщили в комитете.

Вам будет интересно
Видео: спасенного в Ленобласти ястреба выпустили на волю после реабилитации
В Приозерском районе Ленобласти на волю выпустили ястреба-тетеревятника, которого в декабре прошло года нашел местный житель.   Тогда птица не могла даже...
19.01.2021 402
Автор