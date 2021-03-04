Спасенного краснокнижного ястреба выпустили на волю в Санкт-Петербурге

Птица прошла реабилитацию в специализированной ветеринарной клинике.
Как сообщает комитет по природопользованию Санкт-Петербурга в своём аккаунте в Instagram, в заказнике «Западный Котлин» был выпущен на волю редкий краснокнижный ястреб-тетеревятник.
Отмечается, что птица прошла лечение и реабилитацию в специализированной клинике.
Только в 2020 году 35 спасённых птиц вылечили и выпустили на свободу, сообщили в комитете.
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19.01.2021 402