Видео: спасенного в Ленобласти ястреба выпустили на волю после реабилитации

В Приозерском районе Ленобласти на волю выпустили ястреба-тетеревятника, которого в декабре прошло года нашел местный житель.
Тогда птица не могла даже взлететь. Орнитологи вылечили ястреба от вирусного ларингита и выпустили в места прежнего обитания.
“Ястреб сразу сориентировался в обстановке и улетел с открытого пространства под полог леса. Значит, он сохранил навыки жизни в дикой природе! — отметили в Леноблохоте.
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17.01.2021 173