Видео: спасенного в Ленобласти ястреба выпустили на волю после реабилитации

В Приозерском районе Ленобласти на волю выпустили ястреба-тетеревятника, которого в декабре прошло года нашел местный житель.

Тогда птица не могла даже взлететь. Орнитологи вылечили ястреба от вирусного ларингита и выпустили в места прежнего обитания.

“Ястреб сразу сориентировался в обстановке и улетел с открытого пространства под полог леса. Значит, он сохранил навыки жизни в дикой природе! — отметили в Леноблохоте.