В Ленобласти за сутки выявили 145 новых случаев COVID-19 — данные на 4 марта

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 145 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 36 589, выздоровели — 32 599.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Ефимовский (+1), Коли (+1).

Волосовский район: Терпилицы (+1), Волосово (+2).

Волховский район: Волхов (+1).

Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+5), Проба (+1), Сертолово (+4), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Бугры (+2), Гарболово (+1), Павлово (+1), Касимово (+2), Ириновка (+1).

Выборгский район: Выборг (+6), Приморск (+15), Коробицыно (+1), Каменногорск (+2), Ермилово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+14), Тайцы (+1), Никольское (+1), Войсковицы (+2), Вырица (+1), Дивенский (+1) , Коммунар (+1) , Большие Колпаны (+1) , Новый Учхоз (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+3).

Киришский район: Кириши (+3), Бестоголово (+1), Будогощь (+1) .

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Рассвет (+1).

Ломоносовский район: Горбунки (+1).

Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Оредеж (+1), Володарское (+1).

Подпорожский район: Винницы (+3), Подпорожье (+6), Василевская (+1) .

Приозерский район: Приозерск (+5), Громово (+1), Красноармейское (+1), Лосево (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8), Втроя (+1), Медвежек (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+3), Бор (+1), Красава (+2) .

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+3), Никольское (+2), Форносово (+1), Войскорово (+2) .

Напомним, в Ленобласти вступили новые коронавирусные послабления. Они коснулись работы общепита и организации массовых мероприятий. К тому же пять районов региона улучшили свое положение в ковидных зонах.