Спасатели вывели из горящего дома в Луге двух человек

Пожар охватил 110 квадратных метров частного дома, расположенного на Хвойной улице в Луге Ленобласти.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 4 марта в 1.45. На место прибыли девять пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен к пяти утра, сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.
Из горящего дома спасли двух человек, о пострадавших сведений не поступало.
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03.03.2021 148