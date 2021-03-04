Спасатели вывели из горящего дома в Луге двух человек

Пожар охватил 110 квадратных метров частного дома, расположенного на Хвойной улице в Луге Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 4 марта в 1.45. На место прибыли девять пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен к пяти утра, сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

Из горящего дома спасли двух человек, о пострадавших сведений не поступало.