Дом Говинга в Выборге изъят у собственника в пользу Ленобласти

По информации ivbg.ru, дом бывшего книготорговца Говинга в Выборге изъят у собственника в пользу Ленинградской области.

Решение принято 4 марта Выборгским городским судом. Причина изъятия – ненадлежащее содержание. Уполномоченные органы проведут переговоры с собственником – строительной компанией «Северо-Запад» – о цене за недвижимость.

Дом Говинга на Крепостной улице является культурным объектом. С 2014 года им владеет строительная компания «Северо-Запад». Она должна была отреставрировать строение еще в 2019 году, но не сделала этого. Ситуацию осложняет и то, что компания-собственник находится в процедуре банкротства, а само здание было многократно заложено в банках.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что полиция возбудила уголовное дело из-за дома Говинга в Выборге.