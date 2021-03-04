Пожар уничтожил пять автомобилей в гаражном кооперативе в Сертолово

Автор: Гузель Галимова
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Пожар вспыхнул в гаражном кооперативе на улице Мира в Сертолово Всеволожского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы около девяти утра 3 марта. На месте работали 25 спасателей, задействованы 14 единиц техник. Пламя охватило четыре гаражных бокса общей площадью 750 квадратных метров.

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Фото: «ДТП и ЧП, СПб», vk.com

В результате пожара сгорели пять машин: BMW E36, Subaru, Mazda 323 и два «ВАЗа». Сумма материального ущерба и причина возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.

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