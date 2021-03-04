За год гречка в Ленобласти подорожала почти на 50%

По итогам января 2021 года килограмм гречневой крупы в Ленобласти в среднем стоил 110,62 руб., что на 46,5% дороже, чем годом ранее. Тогда ее цена была 75,49 руб.

Согласно данным Росстата, за январь средняя стоимость крупы в регионе выросла незначительно — всего на 0,05% или на 8 копеек. При этом в России годовое подорожание зафиксировано на уровне 42,7%, при средней январской стоимости 92,77 руб., в Петербурге — на 33,6% при 111,08 руб.

Также за год в Ленобласти на 8,8% подорожала манка, овсяные хлопья «Геркулес» — на 12,6%, перловка — на 9%.