Путин: Интернет может разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам

Владимир Путин считает, что интернет должен подчиняться моральным законам, в противном случае общество будет разрушаться изнутри. Об этом он заявил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — заявил политик.

Ранее мы рассказывали, что пресс-служба TikTok поделилась с ivbg.ru информацией о том, что во второй половине 2020 года сервисом была обновлена политика по теме суицида и самоповреждения, отразив в них рекомендации от экспертов по душевному здоровью.