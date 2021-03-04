Топ-7 по качеству жизни в России: как успехи в нацпроектах влияют на жизнь в Ленобласти

Национальные проекты в 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19, работают в полной мере и уже показывают первые результаты.

Из-за пандемии некоторые сроки подверглись корректировкам, но долгосрочные ориентиры остаются неизменными.

В топ-10 по качеству жизни в течение нескольких лет подряд

При этом в 2020 году – наряженном из-за COVID-19 – Ленинградская область смогла даже улучшить свои позиции и занять седьмое место в топ-10. Такой результат достигается за счет поэтапного, но стабильного улучшения качества жизни: повышения размера заработных плат, качества услуг, улучшения ряда показателей, в том числе и демографического.

«В Ленинградской области в последние годы ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры, современным оборудованием оснащаются наши школы и медицинские учреждения, строятся высокотехнологичные очистные сооружения, обновляются региональные трассы», – прокомментировал показатели вверенного ему региона Александр Дрозденко

В 2021 году интенсивная работа продолжается. Реализуются 45 региональных проектов, направленных на достижение целевых показателей по 11 национальным проектам. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделили более 16 млрд рублей. Перед чиновниками стоит конкретная цель – качество жизни в Ленинградской области должны продолжать расти.

Социальное строительство и благоустройство

В Ленинградской область большое внимание уделяют строительству социальных объектов и благоустройству.

Например, по программе «Стимул» строится целый ряд важных объектов: школы в Сертолово, Кудрово, Янино, Новогорелово, Муринском поселении, а также детские сады в Буграх и Новогорелово.

Также на народном голосовании были выбраны 113 общественных территорий, которые появятся в 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди них сквер в Бокситогорске и набережная в Пикалево, парк в Волхове и «Пашский променад», улица Шувалова в Мурино и Центральная в Кудрово, Батарейная гора в Выборге и набережная Ижоры в Коммунаре, Пеллинский экопарк в Отрадном, Солнечный сад в Разбегаево и многое другое.

Год чистой воды – 2021 год

Решить этот масштабный вопрос за один год не получится. Однако предпринимаются серьезные шаги, чтобы у каждого жителя региона из крана текла качественная питьевая вода.

Разрабатываются проекты по шести большим водоочистным сооружениям в Выборге, Волхове, Кингисеппе и Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района. Также в течение трех лет «Леноблводоканал» установит в Ленинградской области 108 модульных очистных сооружений для очистки питьевой воды и еще 31 для очистки сточных вод. Из них 10 будут смонтированы уже в 2021 году.

Доступная медицина

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году обновляется материально-техническая база лечебных учреждений в Ленинградской области. Например, в областной Детской клинической больнице установлен новый современный аппарат МРТ, способный корректировать мелкие движения. Эта функция важна при диагностике у детей раннего возраста.

В поликлинике в Пикалево открыто рентгенотделение. Теперь пациенты могут сделать маммографическое, рентгенографическое и флюорографическое исследования в одном медицинском учреждении. На приобретение оборудования выделено более 27 млн рублей.

Цифровизация

В начале 2021 года у жителей региона появилась возможность оформить удостоверение многодетной семьи в электронном виде на Госуслугах или в МФЦ. Это сократило продолжительность процедуры с месяца до двух недель в среднем и значительно упростило ее.

Уже в апреле 2021 года в электронном формате через Госуслуги можно будет получить еще 20 услуг. А к концу года – более 100.

Экспорт малых компаний

Ленинградский Центр поддержки экспорта вошел в топ-3 по России по итогам года. В области 65 малых и средних предприятий заключили более 100 экспортных контрактов на $31,9 млн долларов при плановом показателе в $14 млн долларов.

Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Это отличный результат, учитывая закрытие границ и ограничения по COVID-19.