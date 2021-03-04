По информации ivbg.ru, 3 марта около 08:00 на телефон экстренных служб 112 сообщили о мужчине, застрявшем в водоеме на улице Промышленной в поселке Красный Бор Тосненского района.

На место прибыли сотрудники ПСО Тосно. По предварительным данным, 33-летний мужчина погрузился по колено в болото и не мог выбраться. Спасатели в гидрокостюмах при помощи специального матраса вытащили его и доставили в больницу.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что труп рабочего в петле нашли на заводе «Пелла-Маш» в Отрадном.