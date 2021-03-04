Среди многодетных мам пройдет турнир по футболу во Всеволожском районе

В необычном футбольном турнире примут участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Матч пройдет в посёлке Заневка.

Игра между многодетными мамами состоится в субботу, 6 марта, в 11:00. Матч решил организовать АНО «Ленинградская семья», которая занимается объединением многодетных семей Ленинградской области.

В футбольном турнире команды, состоящие только из мам, у которых трое и более детей. От Ленобласти в состязании поучаствует команда «Ленинградская семья», состоящая в основном из мам Кировского района.