Среди многодетных мам пройдет турнир по футболу во Всеволожском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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В необычном футбольном турнире примут участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Матч пройдет в посёлке Заневка.

футбол
Фото: 365.info.kz

Игра между многодетными мамами состоится в субботу, 6 марта, в 11:00. Матч решил организовать АНО «Ленинградская семья», которая занимается объединением многодетных семей Ленинградской области.

В футбольном турнире команды, состоящие только из мам, у которых трое и более детей. От Ленобласти в состязании поучаствует команда «Ленинградская семья», состоящая в основном из мам Кировского района.

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02.03.2021 173
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