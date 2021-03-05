Поисковики установили личности курсантов, погибших под поселком Московская Дубровка в 1941 году

Пять лет назад поисковики отряда «Ингрия» нашли два солдатских медальона, но установить личности их владельцев удалось лишь сейчас.

Ими оказались курсанты Пожарно-технической школы ВПО НКВД СССР — бойцы 20 стрелковой дивизии 7 полка войск НКВД Сергей Селюков и Николай Вайцеховский. Они погибли в октябре 1941 года в районе поселка Московская Дубровка Всеволожского района Ленобласти.

Найденные медальоны передали музею Петербургского университета ГПС МЧС России, где открылась выставка «Имена из солдатских медальонов. Возвращение 80 лет спустя».