Поисковики установили личности курсантов, погибших под поселком Московская Дубровка в 1941 году

Пять лет назад поисковики отряда «Ингрия» нашли два солдатских медальона, но установить личности их владельцев удалось лишь сейчас.
Ими оказались курсанты Пожарно-технической школы ВПО НКВД СССР — бойцы 20 стрелковой дивизии 7 полка войск НКВД Сергей Селюков и Николай Вайцеховский. Они погибли в октябре 1941 года в районе поселка Московская Дубровка Всеволожского района Ленобласти.
Найденные медальоны передали музею Петербургского университета ГПС МЧС России, где открылась выставка «Имена из солдатских медальонов. Возвращение 80 лет спустя».
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05.12.2020 486