Часть россиян может лишиться домашнего Интернета

К 11 марта у российских операторов фиксированного беспроводного доступа в интернет заканчивается срок действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот 3,4 – 3,6 гигагерц. Об этом сегодня, 5 марта, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Как отмечают журналисты, ранее «Ростелеком», «МегаФон» и другие компании просили ГКРЧ продлить разрешения на ближайшем заседании комиссии, но оно до сих пор не состоялось, и ответа операторы не получили. В итоге 11 марта компаниям придется отключать передатчики, что чревато исчезновением домашнего интернета у многих пользователей.

РБК напоминает, что в течение последних нескольких лет участники рынка просят ГКРЧ разрешить использование частот 3,4 – 3,8 гигагерц для развития связи формата 5G. Но основными пользователями этих частот являются силовые структуры и «Роскосмос», которые опасаются возникновения помех при начале работы мобильной связи. Из-за этого компаниям даже не разрешили тестировать сети пятого поколения на указанных частотах.