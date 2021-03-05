Жителя Сертолово обокрали после дорожного конфликта, пока он был без сознания

В полицию Всеволожского района обратился 31-летний житель Сертолово, он сообщил об ограблении.

По его словам, утром 4 марта он ехал по поселку Стеклянный и поссорился с дуэтом на Renault Symbol. Пока водители выясняли отношения, из иномарки вышел пассажир и ударил его сзади. Тот потерял сознание, а когда очнулся, то не нашел сумку. Внутри были мобильный телефон, аккумуляторы, аттестаты из средней школы, травматический пистолет в кобуре. Сумма ущерба — 24 тыс. рублей.

Предположительно, оба нападавших — приезжие из другой страны. Обстоятельства случившегося выясняются.