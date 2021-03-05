Причиной могло послужить падения человека на пути. На текущий момент движение возобновили.

В Петербурге 5 марта в 17:08 ограничили вход на станцию метро «Проспект Ветеранов». В пресс-службе рассказали что причиной стал увеличенный пассажиропоток. До этого метро в 16:57 сообщило о падении пассажира на пути. Из-за этого в 16:57 движение на некоторых станциях красной линии приостановилось. Об этом стало известно Невским новостям.

На текущий момент (17:16) станция «Проспект Ветеранов» открыта. Движение поездов на 1 линии осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается, заявили в пресс-службе.

Почитайте наш материал о том, как Maybach с тремя шестерками и буквами «ВОР» стал объектом внимания Петербургских полицейских — видео.