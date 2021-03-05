Появились подробности инцидента с упавшим пассажиром на «Пушкинской»

Автор: Анастасия Щербакова
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Появились фото с «Пушкинской», где мужчина упал на пути. Пассажир умер
Источник фото: Невские новости

Мужчина, который упал на пути станции метро «Пушкинская» умер. 

В Петербурге 5 марта в 17:08 ограничили вход на станцию метро «Проспект Ветеранов». В пресс-службе рассказали что причиной стал увеличенный пассажиропоток. До этого метро в 16:57 сообщило о падении пассажира на пути.

Информация об упавшем пассажире подтвердилась. Мужчина умер.

Появились подробности инцидента с упавшим пассажиром на "Пушкинской" Пушкинская, Петербург, Падения пассажира, метрополитен, метро
Появились подробности инцидента с упавшим пассажиром на "Пушкинской" Пушкинская, Петербург, Падения пассажира, метрополитен, метро
Появились подробности инцидента с упавшим пассажиром на "Пушкинской" Пушкинская, Петербург, Падения пассажира, метрополитен, метро
Появились подробности инцидента с упавшим пассажиром на "Пушкинской" Пушкинская, Петербург, Падения пассажира, метрополитен, метро

Кадрами с места происшествия и информацией поделились в издании Невские новости.

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05.03.2021 18
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