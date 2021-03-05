Мужчина, который упал на пути станции метро «Пушкинская» умер.

В Петербурге 5 марта в 17:08 ограничили вход на станцию метро «Проспект Ветеранов». В пресс-службе рассказали что причиной стал увеличенный пассажиропоток. До этого метро в 16:57 сообщило о падении пассажира на пути.

Информация об упавшем пассажире подтвердилась. Мужчина умер.

Кадрами с места происшествия и информацией поделились в издании Невские новости.