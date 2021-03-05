ДТП с участием шести автомобилей произошло на 666 километре трассы М-10 — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области ass.leningrad.oblast
Источник: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области ass.leningrad.oblast

В результате аварии пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти сообщила в своих соцсетях об аварии, случившейся на 666 километре трассы М-10 в Тосненском районе. В результате аварии столкнулись 6 автомобилей. Среди пострадавших — водитель и пассажир одного из автомобилей.

Спасатели достали пострадавших из покорёженных машин и передали сотрудникам скорой помощи.

ДТП с участием шести автомобилей произошло на 666 километре трассы М-10 — фото трасса М-10, Тосно, Тосненский район, Ленобласть, ДТП, авария
ДТП с участием шести автомобилей произошло на 666 километре трассы М-10 — фото трасса М-10, Тосно, Тосненский район, Ленобласть, ДТП, авария
ДТП с участием шести автомобилей произошло на 666 километре трассы М-10 — фото трасса М-10, Тосно, Тосненский район, Ленобласть, ДТП, авария
ДТП с участием шести автомобилей произошло на 666 километре трассы М-10 — фото трасса М-10, Тосно, Тосненский район, Ленобласть, ДТП, авария
ДТП с участием шести автомобилей произошло на 666 километре трассы М-10 — фото трасса М-10, Тосно, Тосненский район, Ленобласть, ДТП, авария

Подробности стали известны из Instagram аккаунта аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

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