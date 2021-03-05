В результате аварии пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей.

Аварийно-спасательная служба Ленобласти сообщила в своих соцсетях об аварии, случившейся на 666 километре трассы М-10 в Тосненском районе. В результате аварии столкнулись 6 автомобилей. Среди пострадавших — водитель и пассажир одного из автомобилей.

Спасатели достали пострадавших из покорёженных машин и передали сотрудникам скорой помощи.

Подробности стали известны из Instagram аккаунта аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

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