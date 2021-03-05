Ламборджини решил объехать препятствие по «встречке» и влетел в Ягуар — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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В Сестрорецке в пятницу, 5 марта возможно произошло одно из самых дорогих ДТП, зафиксированных когда-либо на территории города. Водитель Lamborghini Urus решил выехать на встречную полосу и столкнулся с Jaguar.

Видео недешевой аварии опубликовали в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Как видно на кадрах, водитель дорогостоящей иномарки Lamborghini Urus решил выехать на встречную полосу, однако не предусмотрел препятствие в виде выезжающего со двора Ягуара.

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Фото: ДТП и ЧП/Санкт-Петербург

Автор видео уточнил, что ДТП произошло на шоссе Дубковского. Судя по фото, сильнее пострадал автомобиль марки Ягуар. Информация о пострадавших в аварии не поступала.

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05.03.2021 18
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