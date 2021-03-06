Около сотни нелегальных мигрантов было задержано в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов проверили порядка 5,5 тыс. квартир в Невском районе Петербурга. В ходе рейда они обнаружили больше ста человек, незаконно пребывающих на территории страны.

Главной целью профилактических проверок стало определение законности сдаваемых квартир в аренду, а также легальность нахождения в них проживающих.

«В рейде было задействовано почти 70 участковых. Они проверили более 5,5 тыс. квартир в 28 жилых домах и выявили около 130 сдаваемых под наём квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. При этом в 11 квартирах выявлены факт массового проживания иностранных граждан. Порядка 100 человек были доставлены в полицию для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства», — отметили в ГУ МВД.

Однако не всем удалось отделаться административной ответственностью. В ходе проверок правоохранители установили факты фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Теперь хозяевам квартир на проспекте Солидарности и проспекте Большевиков грозит уголовное дело.