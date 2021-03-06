Предположительно, 28-летний житель Каменногорска забил возлюбленную до смерти по причине ревности.

О громком убийстве стало известно 5 марта от Следственного комитета Ленобласти. Дело заведено по статье 111 УК – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности». Задержанным оказался 28-летний жителя Каменногорска.

Причиной убийство следователи считают ревность. Как стало известно, погибшая гуляла примерно неделю и не заходила домой. А когда та вернулась, случилась ссора с её возлюбленным. В порыве ревности мужчина забил руками и ногами женщину до смерти. От полученных травм она скончалась на месте.

Ревнивца совершившего убийство изолировали на двое суток. Сейчас органы решают вопрос о дальнейшей мере пресечения. Об этом рассказали 47news.