На пересечении Земского и Вербной автомобиль сбил пешехода и через минуту другой каршеринговый автомобиль влетел в столб.
В Приморском районе Петербурга в субботу около 9:22 на пересечении Земского переулка и Вербной улицы произошла двойная авария.
Как видно на видеокадрах, поворачивающий налево легковой автомобиль сбивает переходящую дорогу по переходу женщину. Проходит несколько минут и рядом с образовавшимся затором в нескольких метрах от первого ДТП влетает в столб каршеринговое авто.
Информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказали Невские новости. Видео взято с 78.ru.
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