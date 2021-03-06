На пересечении Земского и Вербной автомобиль сбил пешехода и через минуту другой каршеринговый автомобиль влетел в столб.

В Приморском районе Петербурга в субботу около 9:22 на пересечении Земского переулка и Вербной улицы произошла двойная авария.

Как видно на видеокадрах, поворачивающий налево легковой автомобиль сбивает переходящую дорогу по переходу женщину. Проходит несколько минут и рядом с образовавшимся затором в нескольких метрах от первого ДТП влетает в столб каршеринговое авто.

Информация о пострадавших уточняется. Об этом рассказали Невские новости. Видео взято с 78.ru.