В Кингсеппе не поделили дорогу водитель «Лады» и микроавтобуса

Автор: Анастасия Щербакова
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Между водителями на дороге произошел конфликт, после которого водитель легковушки достал пневматику, сделал выстрелы в микроавтобус и скрылся.

Конфликт случился 6 марта в Кингсеппском районе Ленобласти. В полицию около полудня обратился 30-летний водитель и рассказал об обстоятельствах происшествия. Несколькими минутами ранее он поругался с водителем «Лады Гранты». Конфликт накалился до такой степени что водитель легковушки несколько раз выстрелил в сторону микроавтобуса «Форд Транзит» из пневматики, повредил боковое стекло и поспешно ретировался. Водитель пострадавшего автомобиля пытался преследовать обидчика, но тот скрылся.

Патруль остановил стрелка на «Ладе» на Нарвском шоссе. Задержанным оказался 20-летний мужчина с пневматическим пистолетом. Полиция будет выяснять обстоятельства в отделении. Об этом рассказали 47news.

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