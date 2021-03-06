«Тойота» влетела в «Форд» который стоял со спущенным колесом на третьей полосе. 8-летний мальчик, пристегнутый на заднем сидении «Форда» погиб.

Авария произошла на КАД в Красносельском районе Петербурга. На 75 километре внешнего кольца КАД водитель 1996 года рождения остановил свой «Форд Фьюжн» на третьей полосе по причине спущенного колеса. В него врезался автомобиль «Тойота Венза» под управлением мужчины 1961 г.р.

8-летний мальчик, который пристёгнутым сидел на заднем сиденье «Форда» погиб. Прибывшая реанимация не смогла спасти ребёнка.

По факту дорожной аварии проводится проверка, добавили в МЧС.

Видеоматериалы предоставила группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. О происшествии рассказали в «Фонтанке».

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