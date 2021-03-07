Фото: мужчина три года искал жену, которую сам похоронил в саду в Лупполово

С 2010 года мужчина проживал вместе с супругой Юлией и тещей в деревне Лупполово во Всеволожском районе. В декабре 2018 года жена исчезла.

Поиски 41-летней женщины долгое время не давали результатов. Однако в марте 2021 года в ходе очередного допроса 51-летний Владимир признался. По его словам, в декабре 2018 года он выпивал с малознакомым мужчиной.

Собутыльники обнаружил женщину уже без признаков жизни. Испугавшись возможной ответственности, Владимир закопал тело на глубину 60 сантиметров в парнике рядом с домом. Труп уже нашли. Теплица все это время использовалась им по назначению.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, что около 50 машин попали в ДТП на «Сортавале» во Всеволожском районе.