Рамзан из Кудрово подозревается в изнасиловании 21-летней петербурженки

По информации ivbg.ru, 6 марта около 14:00 в полицию Всеволожского района обратилась 21-летняя жительница Санкт-Петербурга.

По ее словам, 5 марта он встретилась с малознакомым мужчиной по имени Рамзан. Села в его автомобиль Toyota Camry и поехала к нему в гости, в квартиру на улице Областной в Кудрово. Там, по словам девушки, он, применив силу, изнасиловал ее.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что мужчина три года искал жену, которую сам похоронил в саду в Лупполово.