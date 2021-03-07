Девушка соблазнила парня в KFC, а затем обокрала его дом в Кудрово

По информации ivbg.ru, 7 марта около 01:00 в полицию Всеволожского района обратился 24-летний житель Кудрово.

Вечером 5 марта он познакомился в ресторане KFC в Санкт-Петербурге с девушкой. Она представилась Марией и согласилась поехать к нему в гости. Когда он проснулся утром 6 марта, девушки уже не было.

Вместе с ней пропали мобильный телефон и кошелек с банковскими картами и правами. Ущерб пострадавшего составил около 20 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, как по горячим следам был задержан грабитель, напавший на АЗС в Гатчинском районе.