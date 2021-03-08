Стало известно, где 8 марта зафиксированы 133 новых случая COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 133 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 марта.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Ломоносовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Бокситогорский район: Новых случаев зарегистрировано не было.
Волосовский район: Сельцо (+1), Терпилицы (+3), Красный Луч (+1).
Волховский район: Волхов (+2), Колчаново (+1), Пучнино (+1).
Всеволожский район: Мурино (+13), Всеволожск (+5), Кудрово (+5), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+4), Старая (+1), Дубровка (+1), Павлово (+1), Хапо-Ое (+1), Заневка (+2), Стеклянный (+1), Лесколово (+1).
Выборгский район: Выборг (+4), Глебычево (+1), Рощино (+1), Советский (+2), Светогорск (+1), Соколинское (+1), Семиозерье (+1), Красносельское (+1), Лесогорский (+1), Красная Долина (+1), Рябово (+1), Перовское (+2), Грибное (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+7), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+2), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Парицы (+2), Коммолово (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Усть-Луга (+1).
Киришский район: Кириши (+3).
Кировский район: Кировск (+1), Отрадное (+3), Павлово (+1), Путилово (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Алеховщина (+1).
Ломоносовский район: Новых случаев зарегистрировано не было.
Лужский район: Луга (+4), Ям-Тесово (+3), Красный Маяк (+1).
Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+2).
Приозерский район: Приозерск (+2), Снегиревка (+2), Починок (+1), Красноозёрное (+1), Запорожское (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+7), Старополье (+1).
Тихвинский район: Новых случаев зарегистрировано не было.
Тосненский район: Тосно (+1), Никольское (+1), Ульяновка (+1), Форносово (+3), Войскорово (+1).